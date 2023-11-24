В больнице умерла престарелая жительница Орши, получившая ожоги, когда готовила еду

ННВ • 24/11/23 13:57 • Здароўе

83-летняя пенсионерка из Орши, получившая ожоги во время готовки пищи, умерла в больнице.



Напомним, что 19 ноября в милицию обратились жильцы дома №56 на улице Мира в Орше с заявлением, что их квартиру затапливают соседи с верхнего этажа, на стуки и просьбы открыть дверь престарелая бабушка, хозяйка квартиры не реагировала.

Проникнув в квартиру через окно по лестнице, в ванной комнате спасатели обнаружили 83-летнюю старушку. Тело пенсионерки было покрыто ожогами, на кухне имелись следы тлеющей на плите пищи и сгоревшего мусорного ведра. Женщину сразу осмотрели медики и с ожогами различной степени тяжести около 70% тела госпитализировали в больницу.

Вечером 23 ноября, несмотря на усилия медиков, пенсионерка умерла в больнице, об этом «ННВ» сообщили в МЧС.