Туристический автобус столкнулся с фурой в Городокском районе, есть пострадавшие

Зоя Машэка • 25/11/23 0:59 • Здарэнні

24 ноября около 21 часа на автодороге М-8 (граница РФ – Витебск – Гомель) вблизи деревни Вархи в Городокском районе столкнулись туристический автобус и большегруз.



По предварительной информации ГАИ, водитель автобуса «Neoplan» совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовым автомобилем «DAF» в составе автопоезда.

Судя по фото- и видеоматериалам, в ДТП попал автобус «Санкт-Петербург—Витебск» компании «TransBus». Сильно пострадала передняя часть автобуса.

Как сообщают в МЧС, в автобусе на 40 посадочных мест находилось 26 человек, из них 2 водителя. 6 пассажиров и водитель доставлены в больницу в Витебске. Остальные пассажиры направлены по месту жительства.

На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики. Инспекторами ДПС обеспечивается безопасный проезд.