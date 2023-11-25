Витебский облисполком изменил нормы отпуска твердого топлива по фиксированным ценам

Сяржук Серабро • 25/11/23 16:15 • Эканоміка

Новые нормы отпуска твердых видов топлива населению по фиксированным розничным ценам приняты Витебским областным исполнительным комитетом.



Как и прежде, по фиксированным ценам можно купить 3,5 тонны топливных брикетов или 4,9 плотного кубического метра дров. При этом из документа убрали кусковой торф, но зато появились древесные гранулы — их по льготной цене можно приобрести 2 тонны.

А вот нормы продажи нескольких видов топлива изменились: теперь можно купить 2,8 тонн топливных брикетов и 1,2 кубометра дров, тогда как раньше отводилось 3 тонны брикетов и 1,2 кубометра дров.

Также теперь можно приобрести по фиксированной цене 2,5 тонны топливных брикетов и 1 тонну древесных гранул или 3,5 кубометра дров и 1,5 тонны гранул.

Следить за очередностью отпуска и объемами проданного топлива будет «Витебскоблтоп» через свои филиалы.