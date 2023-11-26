Пожар произошел на Орашнском льнокомбинате
25 ноября в Орше произошел пожар на территории РУПТП «Оршанский льнокомбинат».
По информации МЧС, на первом этаже трехэтажного кирпичного здания фабрики №4, расположенного на Молодежной улице, произошло загораниие сушильного станка участка карусельной печати.
В результате загорания было повреждено лакокрасочное покрытие сушильного станка. Люди во время инцидента не пострадали. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина загорания устанавливается.