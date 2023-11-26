В центре Витебска установят гигантский флагшток. Узнали, где он будет

Сяржук Серабро • 26/11/23 0:00 • Палітыка

Из бюджета Витебска выделили почти 40 тысяч рублей на разработку предпроектной документации по установке в центре города огромного флагштока — его высота может превышать 21-этажный дом.



Согласно заданию на разработку предпроектной документации, флагшток невероятных размеров должен появиться на площади 1000-летия. Судя по всему, его планируют установить примерно напротив пирамиды торгового центра «Марко-Сити».

Ориентировочная высота флагштока — от 50 до 64,5 метров. Это примерно соответствует высоте 16- или 21-этажного дома. Для примера, гостиница «Витебск», расположенная рядом с этой площадью 1000-летия, имеет 12 этажей, а высота обелисков в виде трех штыков на площади Победы составляет 54 метра.

Кроме собственно флагштока, рядом с ним должны установить изображение современного герба Республики Беларуси и текст гимна. Также необходимо предусмотреть устройство не менее двух светодиодных экранов, подсветки, стелы с наименованием площади и озеленение территории.

Закупка услуг по изготовлению предпроектной документации проводилась из одного источника. На разработку отводится месяц, она должна быть завершена к 19 декабря.

Ориентировочная стоимость этих работ составляет 39 906 рублей. Финансируется она за счет городского бюджета.