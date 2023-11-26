Восьмибалльный ветер и метель ожидается в понедельник. Оранжевый уровень опасности

ННВ • 26/11/23 23:05 • Экалогія

Опасное усиление ветра ожидается 27 ноября по большей части Беларуси.



Согласно прогнозам синоптиков в понедельник ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, что составляет 8 баллов по шкале Бофорта.

По востоку Витебской области прогнозируются осадки — сильный снег и метель.

В Витебске завтра ожидается до -8 °C, при этом из-за ветра мороз будет чувствоваться как -16 °C. Ночью и во второй половине дня возможен снег.