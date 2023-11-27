60 000 рублей получит школьник, которого сбил снегоуборщик в Чашникском районе — у него обезображено лицо

Сяржук Серабро • 27/11/23 21:17 • Здароўе

«Витебскоблдорстой» не хотел платить всю сумму компенсации из-за плохого финансового состояния, но суд встал на сторону сбитого снегоуборщиком школьника — он получит 60 000 рублей.



Это ДТП произошло 22 декабря прошлого года: в деревне Новая Заря 12-летний мальчик, который направлялся в школу, примерно в 8:10 на глазах у сверстников попал под снегоуборщик. Школьник получил открытую черепно-мозговую травму и ряд других ран, его лицо неизгладимо обезображено.

6 июня суд Чашникского района приговорил управлявшего спецавтомобилем «МАЗ» 47-летнего водителя Чашникского дорожного ремонтно-строительного управление №183 (филиал «Витебскоблдорстрой») к 3 годам химии за нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

Мать ребенка подала иск к коммунальному проектно-ремонтно-строительному унитарному предприятию «Витебскоблдорстой» с требованием выплатить денежную компенсацию морального вреда в размере 120 000 рублей, так как ребенок проходил лечение в учреждениях здравоохранения, нуждается в дальнейшем наблюдении, ему противопоказаны физические нагрузки, он лишился возможности поступать в специализированный лицей, произошли изменения в характере.

Ответчик, не оспаривая права на компенсацию морального вреда, не признал заявленный размер компенсации. Организация просила учесть наличие финансовых сложностей у предприятия, а также грубой неосторожности в действиях истицы и ее сына, поскольку последний в момент движения по обочине не был обеспечен светоотражающими элементами. Водитель автомобиля исковые требования полагал не подлежащими удовлетворению.

Суд Чашникского района встал на сторону ребенка и 30 августа вынес решение, согласно которому коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие «Витебскоблдорстой» должно выплатить действующей в интересах несовершеннолетнего матери 60 000 рублей компенсации морального вреда, а также 650 рублей судебных издержек.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу об уменьшении размера компенсации морального вреда до 30 000 рублей ввиду того, что судом не дано должной оценки всем обстоятельствам ДТП, не учтено финансовое положение предприятия и что преступление, совершенное водителем, относится к категории менее тяжких, совершено по неосторожности.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Витебского областного суда решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба областного суда.