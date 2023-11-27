Почти две месячные нормы осадков выпали в Витебске

ННВ • 27/11/23 21:36 • Экалогія

Во второй половине ноября на Витебск обрушились сильные снегопады, месячная норма осадков превышена почти в два раза.



27 ноября в областном центре за 24 часа выпало свыше 10 миллиметров осадков. Утром высота снежного покрова в городе составляла 16 сантиметров, а к 17:00 достигла уже почти 25 сантиметров.

При этом с начала ноября в Витебске выпало уже 116 миллиметров осадков, что составляет 196,6% от месячной нормы. Самые большие, пока, снегопады прошли 23 и 24 ноября, когда за два дня выпало 27,6 миллиметра осадков.

Рекордным для Витебска в ноябре является 131 миллиметр осадков, такое их количество было зафиксировано городской метеостанцией в 1969 году. У природы есть еще три дня, чтобы побить рекорд.

По прогнозам синоптиков завтра на отдельных участках дорог ожидается гололедица, ночью местами сохранится усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха при этом несколько понизится и условия на улице будет еще менее комфортные.