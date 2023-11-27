В Сенненском районе, чтобы скрыть падеж КРС, телят фиктивно выписывали колхозникам, а потом высчитывали деньги. Всего сдохло 108 телят

Ігар Арцюх • 27/11/23 16:32 • Эканоміка

108 телят сдохло за полгода в одном из колхозов Сенненского района, на скамье подсудимых за сокрытие падежа оказались главный зоотехник, главный ветеринарный врач и бригадиры.



В ходе судебного следствия установлено, что в декабре 2021 года, а также в марте-июле 2022 года, эти ответственные лица сельхозорганизации, желая избежать ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по сохранности поголовья животных, применения мер материального воздействия и критики со стороны вышестоящего руководства, скрыли имевшие в указанные период факты падежа 108 голов молодняка КРС.

В частности, как было установлено следствием, они внесли заведомо ложные сведения о продаже живым весом на доращивание фактически павшего скота работникам предприятия в документы о его движении и подписали их.

Более того, на основании этих недостоверных сведений была удержана стоимость фактически павшего скота из заработной платы работников, которые были указаны по документам в качестве приобретателей КРС и которые в действительности ничего не покупали.

Такие противоправные действия повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам работников сельхозорганизации и государственным интересам, а также искажение данных государственной статистической отчетности.

В результатеглавного зоотехника, главного ветеринарного врача, и двух бригадиров производственной бригады в животноводстве фермы одного из предприятий АПК обвинили в превышении полномочий и служебном подлоге.

Суд Сенненского района постановил обвинительный приговор, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области. На основании части 2 статьи 426 и части 2 статьи 427 УК по совокупности преступлений назначены следующие наказания:

главному зоотехнику – в виде лишения свободы на срок 3 года без штрафа на срок 5 лет;

главному ветеринарному врачу и двум бригадирам — в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев без штрафа.

Всем обвиняемым также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

Правда, исполнение основного наказания для всех суд отсрочил 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.