До 32 сантиметров снега — в Витебске самые большие сугробы в Беларуси

Сяржук Серабро • 28/11/23 16:40 • Экалогія

Самый высокий снежный покров наблюдается на севере Беларуси — в Витебской области он доходит до 32 сантиметров.



На Витебщине самыми большими сугробами может похвастаться областной центр — к утру 28 ноября в Витебске их высота достигает 32 сантиметров.

На полюсе холода Беларуси — в Езерище — к этому времени намело 28 сантиметром снега, в Россонах высота снежного покрова составляет 21 сантиметр.

Выпадение снега, правда, не такое обильное, продолжалось и минувшей ночью. В Витебске и Езерище выпало по 4 миллиметра осадков, в Россонах, Верхнедвинске и Березинском заповеднике по 3 миллиметра осадков.

В Витебске, таким образом, уже выпало 120 миллиметров осадков, что превышает месячную норму в 2,03 раза.