Житель Витебска пропал, когда ехал из Минска домой

ННВ • 28/11/23 16:24 • Здарэнні

Первомайским РОВД разыскивается без вести пропавший 42-летний Андрей Будюхин, который исчез, когда ехал из Минска в Витебск, почти неделю о нем ничего не известно.



22 ноября Будюхин направлялся из столицы в Витебск на легковом автомобиле «Лада Веста» в кузове универсал серого цвета с государственным регистрационным номером 1548 IM-2. Автомобиль с наклейками «Яндекс-Такси».

В 14:50 витеблянин сообщил матери, что находится на СТО по пути следования и до Витебска осталось 200 километров. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Андрей Будюхин ростом 173 сантиметра, волосы темно-русые, среднего

телосложения, имеет бороду, носит очки. Проживает на Московском проспекте, 12.

В день исчезновения был одет в синюю куртку, вязаную черную шапку с белыми

полосами, синие джинсы, белый свитер, темные ботинки.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просят сообщить по телефонам ПСО «СЕВЕР»: +375 (29) 218-03-38 или 102 в милицию.