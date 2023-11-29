Ничейную улицу нашли в Дубровенском районе

ННВ • 29/11/23 1:21 • Падзеі

Улицу, которая не состояла на балансе ни одной организации, обнаружили в одном из населенных пунктов Дубровенского района.



В результате эту никому не принадлежащую улицу никто не содержал и не ремонтировал, пока не вмешался КГК.

В адрес Комитета госконтроля области нередко поступают обращения граждан об ухудшении состояния улиц, некачественной уборки мусора или обрезки зеленых насаждений, которые закрывают обзор для водителей на поворотах и создают опасные ситуации на дорогах.

Проводимые Комитетом контрольные мероприятия на регулярной основе выявляют проблемы по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети. Внимание госконтролеров направлено не только на состояние улиц в крупных населенных пунктах и дорог республиканского, местного значения, но и на состояние улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах, сообщает пресс-служба ведомства.