Жуткое ДТП в Витебске — двойной наезд на школьницу на Московском проспекте. Видео

Зоя Машэка • 29/11/23 16:35 • Здарэнні

29 ноября в Витебске 10-летнюю девочку сбила машина, потом на упавшего на проезжую часть ребенка наехал еще один автомобиль.



ДТП произошло на Москвоскм проспекте неподалеку от школы №11 в светлое время суток.

По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Audi» совершила наезд на 10-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в непосредственной близости пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

В результате удара ребёнка отбросило в сторону, на другую полосу проезжей части, где на школьницу совершил наезд автомобиль «Volkswagen».

После дорожно-транспортного происшествия пострадавшая девочка была доставлена в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.

В момент ДТП горизонтальная видимость, по данным метеостанции витебского аэропорта составляла 1,9 километра, шел снег.

Напомним, что месяц назад 11-летнюю школьницу сбили на переходе через Комсомольскую улицу напротив гимназии №2.