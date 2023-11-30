Лукашенко снял своего помощника по Витебской области Игоря Брыло

Ігар Арцюх • 30/11/23 15:49 • Эканоміка

Александр Лукашенко снял инспектора по Витебской области Игоря Брыло всего через четыре месяца после назначения.



Напомним, что 51-летний Игорь Брыло был назначен на должность помощника Лукашенко — инспектора по Витебской области только 28 июля.

Чиновник — уроженец Борисова, в 1996 году окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины по специальности «Ветеринария» и в том же году устроился ветврачом в родном Борисове. В 2004 году возглавил там городскую ветеринарную станцию.

В 2008 году господин Брыло получил второе высшее образование — в Белорусском государственном экономическом университете по специальности «Экономика и управление на предприятии».

С 2009 по 2011 год занимал ряд руководящих должностей на предприятиях Минска и Минской области, а в 2011 году встал на стезю чиновника, заняв должность первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Борисовского районного исполнительного комитета.

В 2013 году Брыло стал заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а в 2015 году Игорь Брыло получил уже третье высшее образование: он окончил Академию управления по специальности «Государственное и местное управление».

С 2021 по 2022 год — первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. С 10 февраля 2022 года — Министр сельского хозяйства и продовольствия, почти сразу же стал представителем Лукашенко в Минской области.

24 ноября Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Игоря Брыло от должности в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 статьи 46 закона «О государственной службе». Указ официально опубликован 28 ноября.

За пару дней до этого начала распространяться информация о том, что инспектор по Витебской области якобы был задержан в связи с так называемым «молочным делом».