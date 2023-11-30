Сугробы 39 сантиметров в Езерище и рекордное количество осадков в Витебске — Витебскую область заметает
В Витебске уже побит месячный рекорд по сумме осадков, выпавших в ноябре.
К утру 30 ноября в областном центре с начала месяца выпало 135 миллиметров осадков, такого количества не было за всю историю метеонаблюдений.
Как писали «ННВ», за 29 дней ноября в Витебске выпало 129 миллиметров осадков, минувшей ночью к этой сумме добавилось еще 6 миллиметров. Так что рекорд 1969 года — 131 миллиметр осадков — уже побит.
Благодаря выпадению большого количества осадков и держащимся отрицательным температурам атмосферного воздуха в Витебской области образовался высокий снежный покров.
Так, в Езерище высота сугробов составляет уже 39 сантиметров, в Витебске высота снежного покрова достигла 34 сантиметров, в Полоцке — 32 сантиметра, в Сенно — 31 сантиметр, в Лынтупах — 29 сантиметров.