Свыше 218% месячной нормы осадков выпало в Витебске, горисполком предлагает горожанам взяться за лопаты

ННВ • 30/11/23 1:47 • Экалогія

В Витебске уже выпало 129 миллиметров осадков, к утру четверга, будет побит месячный рекорд.



Только за 29 ноября в областном центре выпало 8,3 миллиметра осадков. За последние семь дней на городской метеостанции насчитали 54,3 миллиметра — почти месячная норма.

Всего с начала ноября в Витебске выпало 129 миллиметров осадков, то есть 218,6% от месячной нормы в 59 миллиметров. Напомним, что наибольшее количество осадков выпадавших в ноябре составляет 131 миллиметр, и было зафиксировано в 1969 году.

Витебский облисполком распространил сообщение, в котором информирует жителей Витебска, что в случае обильных снегопадов в ЖЭУ по месту жительства можно получить инвентарь для уборки дворовых территорий от снега.

В последний день ноября по прогнозам синоптиков по восточной части Витебской области продолжатся сильные снегопады, возможна метель.