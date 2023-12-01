Почти 38 000 рублей похитила глабвух Глубокского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов, чтобы погасить валютный кредит

Ігар Арцюх • 01/12/23 15:24 • Эканоміка

Три года главный бухгалтер Глубокского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов рассчитывалась за валютный кредит казенными деньгами. К чему ее приговорили?



Как было установлено в суде, занимая должность главного бухгалтера ГУСО «Глубокский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», в период с марта 2019 года по 6 января 2022 года женщина подготовила платежные поручения и приложения к ним в виде списков на зачисление, в которые внесла заведомо ложные сведения о назначении платежей, данных о лицах, счетах, суммах денежных средств, направила в банк, в результате чего завладела денежными средствами на общую сумму 37 883 рубля 76 копеек, которыми распорядилась по собственному усмотрению, часть из них перечислила в счет погашения задолженности по кредитному договору ее супруга.

Подсудимая рассказала, что несколько лет назад ее муж взял валютный кредит на покупку квартиры. Когда его уволили со службы, денег на проживание и погашение кредита стало не хватать.

Через какое время банк подал в суд на принудительное выселение, так как квартира была в залоге в банке. Тогда женщина решила рассчитываться за кредит казенными деньгами. Всего за три года она провела около 60 различных транзакций, переводя деньги на свой счет. В основном это оформлялось как перечисление задолженности из ее заработной платы по исполнительному производству. Также она оформляла дополнительные выплаты на других работников, которые перечисляла себе.

Махинации главбуха вскрылись, когда она была в отпуске. Заменявшая ее бухгалтер обнаружила проведенные транзакции и сообщила о хищениях руководству. В результате женщине предложили возместить ущерб и уволиться по собственному желанию.

Однако позже в ГУСО прошла плановая ревизия, которая вскрыла другие хищения, не обнаруженные коллегами главбуха. В итоге дело дошло до суда.

17 ноября суд Глубокского района признал женщину виновной хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере. На основании части 4 статьи 210 УК ее приговорили к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 2960 рублей.

В отношении исполнения основного наказания женщине предоставлена отсрочка на два с половиной года.