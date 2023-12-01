Стало известно рекордное количество осадков, выпавшее в Витебске за ноябрь

Сяржук Серабро • 01/12/23 15:48 • Экалогія

В Витебске ноябрь 2023 года стал рекордным по количеству осадков за весь период наблюдений.



За истекший месяц в областном центре выпало 140 миллиметров осадков, что составляет 237% от месячной нормы для ноября.

В результате был побит месячный рекорд количества осадков для ноября в 131 миллиметр, установленный в 1969 году. Месячное количество осадков фиксируется с 1955 года.

К утру 1 декабря высота снежного покрова в Витебске достигла уже 36 сантиметров. Больше снега только на полюсе холода Беларуси — в Езерище высота сугробов уже 43 сантиметров7