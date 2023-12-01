Только 5% от доходов остаются у домашних хозяйств Витебщины после всех трат

Сяржук Серабро • 01/12/23 17:04 • Эканоміка

Узнали месячные доходы и расходы домашних хозяйств в Витебской области согласно официальной статистике.



По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Витебской области в III квартале 2023 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 885 рублей 40 копеек в месяц, а расходы — 1788 рублей 20 копеек.

Как писали «ННВ», во втором квартале этого года доходы и расходы домашних хозяйств региона составляли 1 855 рублей 20 копеек и 1 779 рублей 20 копеек в месяц.

Таким образом, располагаемые ресурсы хозяйств выросли на 30 рублей 20 копеек, а расходы — всего на 9 рублей.

1 304 рубля 10 копеек (72,9% всех расходов) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,8%, (40,8% в предыдущем месяце) на покупку непродовольственных товаров – 34,9% (32,5%), на оплату услуг – 23,3% (23,7%).

На оплату жилищно-коммунальных услуг в третьем квартале уходило 5,9% от всех потребительских расходов, во втором 6,3%, в первом — 5,1%.