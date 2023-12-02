Непогода прервала работу переправы через Двину в Бешенковичах

ННВ • 02/12/23 19:21 • Экалогія

В Бешенковичах из-за непогоды перестала функционировать переправа через Двину.



Напомним, что две части Бешенковичей, разделенных Двиной, в летнее время связывает понтонный мост, который к зиме разбирают, и на его месте начинает работать лодочная переправа, которая и без плохой погоды имела кучу проблем.

Теперь, в связи с неблагоприятными погодными условиями переправа через реку приостановлена. На Двине в черте Бешенковичей сейчас наблюдается интенсивное движение сплошного ледяного массива, сообщает газета «Зара» со ссылкой на администрацию УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник».

В конце ноября на Двине наблюдалось падение уровня воды до 53 сантиметров за сутки. По состоянию на 30 ноября на реке установился ледостав с полынями в районе городского поселка Сураж и деревни Улла. Температура воды в Двине около +0,1 °C.