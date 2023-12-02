В октябре овощи подорожали более чем на 20%. Узнали, на что в Витебске цены росли быстрее всего

Сяржук Серабро • 02/12/23 17:22 • Эканоміка

Второй месяц подряд цены на овощи в Витебской области показывают резкий рост. Что дорожает сильнее всего?



Как ранее сообщали «ННВ», в сентябре цены на овощи в северном регионе Беларуси выросли сразу на 25,3%. В октябре рост цен на эту группу товаров продолжился и составил 21,4% по отношению к сентябрю.

Сильнее всего подорожали помидоры, цены на которые выросли в 1,6 раза. Также подорожали огурцы — на 8%.

При этом морковь, свекла, белокочанная капуста и репчатый лук заметно подешевели — снижение цен составило от 10 до 23 процентов.

Как видим, растут цены на те же овощи, что и в сентябре, тогда цены на огурцы при этом выросли 29,3%, а на помидоры — в 2,33 раза!