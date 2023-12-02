Велосипедистку сбили в Бешенковичском районе

Іван Дзедушкін • 02/12/23 23:57 • Здарэнні

Вечером 2 декабря в Бешенковиском районе произошел наезд 55-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде.



По предварительной информации ГАИ, на 201-м километре автодороги М-3 «Минск-Витебск» 35-летний водитель легкового автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на ехавшую в попутном направлении по обочине велосипедистку.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы, с которыми была доставлена в учреждение здравоохранения.

ГАИ отмечает, что велосипедистка ехала в жилете повышенной видимости. По факту ДТП проводится проверка.