Сильные снегопады вернутся на Витебщину в воскресенье

ННВ • 03/12/23 0:41 • Экалогія

3 декабря в Витебской области снова ожидаются сильные снегопады. Объявлен оранжевый уровень опасности.



Обильное выпадение снега на территории северного региона Беларуси ожидается в воскресенье ночью и утром.

В Витебске начало снегопада прогнозируется после восьми часов утра, при этом высокая вероятность тумана. Температура атмосферного воздуха в областном центре в это время будет -7 °C.

По состоянию на утро субботы высота снежного покрова в Витебске составляла 32 сантиметра. За два первых дня декабря в городе выпало всего 1,2 миллиметра осадков.