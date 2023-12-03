Ученики гимназии №2 Витебска заняли первое место на республиканском интеллект-ринге «Кубок PROвинции»

Сяржук Серабро • 03/12/23 16:57 • Адукацыя

Команда знатоков из гимназии №2 заняла первое место на юбилейном XXV республиканском интеллект-ринге «Кубок PROвинции».



Победу в Витебск привезла сборная команда 6-7 классов гимназии №2 «Искусственная сборка» в составе Гергия Клементенка (7 «Д» класс), Даниила Кузина (7 «В» класс), Игоря Мудренко (7 «А» класс), Юлии Прищепко (6 «В» класс), Степана Серебро (6 «А» класс) и Виктора Трашкова (6 «В» класс). Ребята заняли итоговое I место в категории «Дети» по сумме всех 9 игр.

Турнир проходил 30 ноября в Лепеле. В 25-м юбилейном кубке приняли участие 28 команд из различных городов Беларуси: Березино, Боровка, Витебск, Лепель, Миоры, Минска, Молодечно, Новолукомль, Новополоцк, Чашники.