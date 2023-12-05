Более 2 млн. руб. задолжал колхоз в Браславском районе, его начали банкротить

Ігар Арцюх • 05/12/23 21:22 • Эканоміка

В Браславском районе началось банкротство коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Видзовский». Предприятие должно кредиторам почти 720 000 долларов.



С марта этого года сельхозпредприятие находилось в состоянии ликвидации, решение об этом было принято браславским районным исполнительным комитетом.

Ликвидатор выяснил, что колхоз не в состоянии рассчитаться со своими кредиторами. К ноябрю долг организации превышал 2 370 000 рублей и продолжал увеличиваться.

Примерно 64% от долгов — это задолженность по денежным обязательствам, еще 36% — задолженность по обязятельным платежам.

В ходе ликвидации КУСП «Видзовский» выявлено имущество на общую сумму 1 928 29 рублей 88 копеек. Из которых остаточная стоимость основных средств – 1 478 264 рублей 77 копеек, стоимость товарно-материальных ценностей — 450 015 рублей 11 копеек.

Значительный объем имеющегося имущества представляют собой жилые дома, которые из-за их состояния и местонахождения вряд ли удастся реализовать.

В итоге ликвидатор подал в экономический суд Витебской области заявление о банкротстве сельхозпредприятия. 18 ноября суд вынес определение о принятии заявления, возбуждении производства по делу о банкротстве и открытии конкурсного производства в отношении КУСП «Видзовский».

Первое собрание кредиторов состоится 26 января следующего года.