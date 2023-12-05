Черный хлеб: вынесены приговоры бравшим откаты должностным лицам филиалов «Витебскхлебпрома». Они работали с одной столичной фирмой

Сяржук Серабро • 05/12/23 15:08 • Эканоміка

Завершились суды над двумя руководящими работниками филиалов ОАО «Витебскхлебпром», попавшихся на взятках от одной и той же фирмы из Минска.



11 ноября суд Первомайского района Витебска вынес приговор Юрию Губогло, занимавшему должность заместителя директора филиала по техническим вопросам филиала «Полоцкий хлебозавод».

Согласно материалам дела, он получил в сумме 4100 рублей в качестве взятки за благоприятное решение им вопросов по поставкам на филиал хлебопекарного оборудования и запчастей к нему от столичного ООО.

Три раза замдиректора и директор фирмы передавали взятки по своей инициативе, а последний раз вручили господину Губогло 1100 рублей уже в ходе проведения оперативного эксперимента.

Суд признал Юрия Губогло виновным в получении взятки и на основании части 1 статьи 430 УК приговорил его к лишению свободы на 2 года 6 месяцев и штрафу в 11 100 рублей. Кроме того он не может занимать административные должности в течение 3 лет.

В колонию, правда, коррупционер не попадет, так как суд предоставил ему отсрочку в исполнении основного наказания на 3 года. После вынесения приговора Губогло выпустили из СИЗО.

А 2 ноября суд Чашникского района вынес приговор его коллеге Виктору Прибыткову, занимавшему должность заместителя директора по производству Новолукомльского производства Оршанского хлебозавода.

Согласно материалам дела, замдиректора потребовал от поставщика «бэушного» тестоокруглителя (той же минской фирмы) откат в размере 3000 рублей.

Столичный коммерсант, один из соучредителей ООО, написал в милицию заявление о том, что с него требуют взятку за помощь в выигрыше тендера. Также он выдал силовикам листок, где рукой должностного работника была написана сумма вознаграждения. Затем бизнесмен под контролем оперативников передал Прибыткову 2900 рублей.

В результате судом Виктор Прибытков был также признан виновным в получении взятки. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам «домашней химии» и штрафу в размере 11 100 рублей. Ответственные должности Прибытков не сможет занимать 5 лет. После суда он был освобождён из-под стражи.

Оба подсудимых полностью признали себя виновными, а также уплатили государству суммы незаконно полученных доходов.