Взрыв в многоквартироном доме произошел в Полоцком районе. Видео
5 декабря в агрогородке Захарничи Полоцкого района произошел взрыв в одном из домов, известно о двух пострадавших.
По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон, сообщает МЧС.
https://youtu.be/B9wsa6-lE-s
Пожарные спасли из-под завалов 47-летнего мужчину, до приезда первых экипажей МЧС соседи вытащили 83-летнюю женщину. Пострадавшие госпитализированы.
Сейчас 11 жильцов дома эвакуированы, спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Судя по видео МЧС, в результате взрыва вынесло наружную стену квартиры, частично обрушились бетонные плиты перекрытия.