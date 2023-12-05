Взрыв в многоквартироном доме произошел в Полоцком районе. Видео

Зоя Машэка • 05/12/23 21:07 • Здарэнні

5 декабря в агрогородке Захарничи Полоцкого района произошел взрыв в одном из домов, известно о двух пострадавших.



По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон, сообщает МЧС.

https://youtu.be/B9wsa6-lE-s

Пожарные спасли из-под завалов 47-летнего мужчину, до приезда первых экипажей МЧС соседи вытащили 83-летнюю женщину. Пострадавшие госпитализированы.

Сейчас 11 жильцов дома эвакуированы, спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Судя по видео МЧС, в результате взрыва вынесло наружную стену квартиры, частично обрушились бетонные плиты перекрытия.