Скорая помощь не могла доехать до больного из-за нечищеных улиц в Полоцком районе

Зоя Машэка • 06/12/23 12:55 • Здароўе

Автомобиль скорой медицинской помощи застрял в сугробе, когда ехал на вызов к больному в Полоцком районе.



Утром 6 декабря за помощью в МЧС обратились работники скорой медицинской помощи, которые ехали на вызов в садовое товарищество «Суничка», однако, как они сообщили спасателям, спецавтомобиль застрял в снегу на одной из улиц дачного поселка.

Приехавшие на помощь скорой помощи спасатели буквально руками вытолкали карету «скорой» из сугроба, ставшего западнёй. Работники скорой помощи рассказали, что в доме находится мужчина, которому требуется медицинская помощь.

На носилках пожарные вынесли мужчину из дома и доставили в машину скорой помощи, сообщается пресс-службой МЧС.

Согласно данным метеостанции Полоцка высота снежного покрова там сейчас составляет 26 сантиметров. За минувшие 24 часа выпало всего 0,2 миллиметра осадков. Почему улицы садового товарищества не расчищены до сих пор, и медикам пришлось пробиваться сквозь сугробы, остается без ответа.