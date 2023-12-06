В Полоцке заказали каркас новогодней ёлки за 74 000 рублей. Прошлогодняя у них рухнула

Сяржук Серабро • 06/12/23 16:02 • Культура

Жилищно-коммунальное хозяйство города Полоцка проводит запрос ценовых предложений на изготовления металлического каркаса ели с разработкой КМД и монтажом.



Согласно техническому заданию для Полоцка хотят приобрести сборно-разборную конструкцию каркаса новогодней ёлки из металла, в который затем будут вставляться натуральные елочки. Подобная конструкция давно применяется в Витебске.

Полоцкая ёлка будет в полтора раза ниже областной — всего 22 метра в высоту, так что о соблюдении субординации там побеспокоились. При этом диаметр основании составит 8-9 метров.

Ориентировочная стоимость изготовления каркаса и разработки КМД составляет 74 000 рублей. Также в эту цену должен входить шефмонтаж в период новогодних праздников 2024-2025 годов.

Срок поставки указан с 28 декабря 2023 года по 15 февраля 2024 года. Оплатят ёлку за счет местного бюджета.

До этого в Полоцке устанавливали натуральные ели. 1 января этого года новогодняя ёлка, установленная на центральной площади города, рухнула. Такой же инцидент в райцентре произошел и в 2015 году.