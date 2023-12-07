Биотуалеты повышенной комфортности появятся в Витебске. Цена вопроса?

Сяржук Серабро • 07/12/23 19:58 • Турызм

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство закупит свыше сотни биотуалетов, среди них — повышенной комфортности и приспособленные для инвалидов.



Общая ориентировочная стоимость закупки превышает 160 000 рублей, деньги на закупку выделяют из городского бюджета.

Всего закупается 114 биотуалетов, из них 9 штук будут повышенной комфортности, а 5 кабинок — приспособленными для инвалидов.

Биотуалеты повышенной комфортности, на которые выделяется 14 850 рублей, от обычных кабинок будет отличать увеличенный размер (120 сантиметров длина и ширина), а также возможность помыть руки — внутри должны быть раковина с бачком воды и зеркало.

Кабинки биотуалетов для инвалидов будут еще просторнее — 155 сантиметров длина и ширина. В них также должны быть раковина со строенным бачком для воды и зеркало, но, кроме того, должны позволять заехать внутрь инвалидной коляске и зайти сопровождающему инвалида человеку. На такие туалеты выделяется 17 500 рублей.

Обычные биотуалеты будут самыми компактами — метр на метр длиной и шириной. Без таких излишеств, как умывальник, зеркало и держатель для полотенец. 90 таких кабинок обойдутся ориентировочно 127 800 рублей.

Поставить новые биотуалеты в Витебск должны еще в этом году, к Рождеству.

Напомним, что летом, незадолго до начала «Славянского базара в Витебске» городские власти снесли последний в Витебске бесплатный туалет, который находился в парке Партизанской славы.

Как стало известно из ответа горожанам заместителя председателя Витебского горисполкома Павла Манака, это было сделано из-за того, что стоимость ремонтно-восстановительных работ на этом объекте превышала стоимость строительства нового туалета.

В своем ответе господин Манак предлагает жителям и гостям Витебска в случае нужды пользоваться уборными, расположенными в крупных торговых центрах, а также биотуалетами, которые расставляют в местах массового отдыха.

Кроме того, он сообщает, что для парка 1000-летия Витебска планируют приобрести общественный туалет, соответствующий современным представлениям об удобстве.