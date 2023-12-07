Тонкий лёд начал отсчет жертв: в Миорском районе утонул рыбак, возле полыньи нашли его сапог

Зоя Машэка • 07/12/23 12:52 • Турызм

6 декабря прохожие заметили на озере Орцы в Миорском районе полынью во льду, рядом с которой стояло ведро и валялся рыбацкий сапог.



К пролому во льду направили подразделения спасателей. На месте выяснилось, что сюда порыбачить отправился 49-летний мужчина.

Рыбак смог отойти от берега на расстояние около 30 метров, а затем провалился под лед. Спасатели и работники ОСВОД обследовали акваторию в районе полыньи. Сначала с глубины извлекли бур и ящик с рыболовными снастями, а чуть позже и тело погибшего рыбака, сообщается пресс-службой МЧС.

МЧС отмечает, что на утопленнике не было спасательного жилета, возможно, это и стало сопутствующим фактом гибели мужчины, как и выход на тонкий, неокрепший лед.