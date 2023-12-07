В Поставском районе фура сбросила в кювет «бычка»

Іван Дзедушкін • 07/12/23 19:22 • Здарэнні

7 декабря в Поставском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.



По предварительной информации ГАИ, на 107-м километре автодороги Р-45 «Полоцк- Глубокое- граница Литовский Республики» водитель автомобиля «MAN» при обгоне попутно движущегося грузовика «УАЗ», совершил с ним столкновение.

В результате «УАЗ» вылетел в кювет, где опрокинулся. Во время аварии пострадал 55-летний водитель этого грузовика, его пришлось доставить в Глубокскую центральную районную больницу.