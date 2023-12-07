В Витебске изменится расписание нескольких трамвайных маршрутов

ННВ • 07/12/23 15:51 • Падзеі

С понедельника в Витебске трамваи трех маршрутов начнут ходить по новому расписанию.



По информации ОАО «Витебскоблавтотранс» с 11 декабря по рабочим и выходным дням вносятся корректировки в расписание следующих регулярных трамвайных маршрутов:

№ 2 “Микрорайон «Никрополье» – ул. Герцена – ул. Максима Горького”;

№ 3 “Смоленская площадь – ул. Правды – Микрорайон «Никрополье»”;

№ 8 “ул. Титова – Площадь Победы – Микрорайон «Никрополье»”.

Какого рода изменения ожидают эти маршруты не уточняется. Актуальное расписание должны разместить на сайте и остановочных пунктах общественного транспорта областного центра.

ОАО «Витебскоблавтотранс» призывает пассажиров быть внимательными при планировании поездок.