В Витебске изменится расписание нескольких трамвайных маршрутов
С понедельника в Витебске трамваи трех маршрутов начнут ходить по новому расписанию.
По информации ОАО «Витебскоблавтотранс» с 11 декабря по рабочим и выходным дням вносятся корректировки в расписание следующих регулярных трамвайных маршрутов:
- № 2 “Микрорайон «Никрополье» – ул. Герцена – ул. Максима Горького”;
- № 3 “Смоленская площадь – ул. Правды – Микрорайон «Никрополье»”;
- № 8 “ул. Титова – Площадь Победы – Микрорайон «Никрополье»”.
Какого рода изменения ожидают эти маршруты не уточняется. Актуальное расписание должны разместить на сайте и остановочных пунктах общественного транспорта областного центра.
ОАО «Витебскоблавтотранс» призывает пассажиров быть внимательными при планировании поездок.