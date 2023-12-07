Витебская область потратит 180 000 рублей на разработку схемы размещения зарядок для электромобилей
Комитет по архитектуре и строительству Витебского облисполкома ищет разработчика для создания схемы размещения сети электрозарядных станций.
Объявлен запрос ценовых предложений на услуги в области разработки градостроительного проекта специального планирования проекта «Схема размещения электрозарядных станций по Витебской области».
Перед потенциальными подрядчиками ставятся следующие задачи:
- выполнить анализ и оценку опыта развития сети электрозарядных станций в Республике Беларусь;
- определить основные градостроительные требования к местам размещения электрозарядных станций (комплексов) на территории Витебской области;
- выполнить выбор перспективных площадок, на которых будут размещаться электрозарядные станции (комплексы) с учетом территориального развития населенных пунктов Витебской области, определенного градостроительной документацией;
- дать предложения по реализации схемы размещения электрозарядных станций в Витебской области.
На разработку этой схемы отводится солидный срок — она должна быть завершена не позднее 1 марта 2025 года.
Ориентировочная стоимость работ составляет 180 000 рублей, деньги на это возьмут из областного бюджета.