В Орше за день сбили двух пешеходов прямо на пешеходных переходах

Іван Дзедушкін • 09/12/23 19:36 • Здарэнні

Два пешехода пострадали в Оршанском районе в результате наездов автомобиля 8 декабря.



Около 7 часов утра в Орше вблизи дома №36 по улице Владимира Ленина водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд на 67-летнюю женщину.

Спустя всего пару часов в деревне Андреевщина Оршанского района водитель, управляя автомобилем «Renault», совершил наезд на 32-летнего мужчину.

Оба пешехода в момент наезда переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Они с травмами доставлены в больницу. По фактам ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ.