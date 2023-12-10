Две легковушки столкнулись на заснеженной дороге в Полоцком районе
10 декабря в Полоцком районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали два человека.
По предварительной информации ГАИ, около 10:50 на 9-м километре автодороги Н-3200 «Полоцк – Ушачи» водитель автомобиля «Volkswagen» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Citroen».
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры обоих автомобилей: 39-летний и 74-летний пострадавшие с полученными травмами доставлены в Полоцкую центральную городскую больницу.