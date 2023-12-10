Сразу 7 человек задержали в Полоцке за хищения казенного мазута. Откуда он его сливали?

Ігар Арцюх • 10/12/23 15:34 • Эканоміка

Милиция заявила о вскрытие схемы хищения печного топлива в Полоцком районе, уже задержали 7 человек.



Семеро жителей Полоцка и Новополоцка были задержаны оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями Новополоцкого ГОВД при силовой поддержке ОМОН. Подозреваемым от 31 до 50 лет, им вменяют хищения печного топлива на протяжении трёх месяцев.

По версии силовиков, организовал преступную схему хищения 50-летний машинист смесителя асфальта-бетона, который предложил работать в связке еще троим своим коллегам.

В свои рабочие смены работники похищали топливо путем слива с помощью специальной трубки и электрического насоса из установки для изготовления асфальтной смеси.

Кроме того, в преступную деятельность были замешаны еще трое знакомых, которые в ночное время вывозили горючее с территории предприятия на собственных микроавтобусах. Прибыль подозреваемые делили поровну.

Общая масса похищенного топлива составила около 8 тонн, что по текущим ценам составляет сумму ущерба свыше 17 000 рублей. Часть похищенного изъята, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Следователями в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за хищение путем присвоения, совершенное в крупном размере.