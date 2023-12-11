Горячая линия по вопросам качества хлеба пройдет в Витебской области

ННВ • 11/12/23 14:07 • Здароўе

14 декабря в Витебской области пройдет «горячая линия» по вопросам качества выпускаемых хлебобулочных изделий.



Комитет государственного контроля Витебской области в октябре выявил резервы по повышению качества выпускаемого в регионе хлеба, а также установлены нарушения отдельными торговыми объектами условий хранения и сроков реализации хлебобулочных изделий, приняты меры по устранению выявленных нарушений.

В целях дачи объективной оценки принимаемых мер предприятиями хлебопекарной отрасли по повышению качества выпускаемых хлебобулочных изделий, соблюдению торговыми объектами условий хранения и сроков их реализации 14 декабря Комитетом государственного контроля Витебской области будет организована «горячая телефонная линия» по указанным вопросам, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращения будут приниматься с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефону: 8 (0212) 37-61-52, 37-54-53. В рамках «горячей линии» сообщения также принимаются по электронной почте ([email protected]) до 20 декабря с указанием темы «Качество хлеба».