Путепровод Металлистов уже закрыт на ремонт. Схемы объезда

Сяржук Серабро • 11/12/23 20:39 • Падзеі

С 11 декабря в Витебске закрыли движение по путепроводу Металлистов, который связывает улицы Зеньковой и Некрасова.



Движение транспорта по этому мосту через железную дорогу остановили в 10:00, проезжая часть путепровода была перегорожена бетонными блоками.

Пешеходы пока продолжают пользоваться путепроводом Металлистов, хотя это и запрещено решением горисполкома.

Напомним, что запрещение движения пешеходов, транспортных средств и самоходных машин по этому путепроводу было введено из-за угрозы безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан, говорится в документе.

https://youtu.be/NTctlzBVaHQ

Ремонт моста продлится 11 месяцев, завершить его, если все пойдет хорошо, должны к 10 ноября 2024 года. Капитальный ремонт предусматривает ремонт опор моста, ремонт пролетного строения (замена части главных балок и усиление), ремонт мостового полотна (гидроизоляция, асфальтовое покрытие, покрытие тротуаров, устройство перил, новых опор освещения, дорожек с мостового полотна, новых деформационных швов), а также ремонт подходов к мосту с устройством нового покрытия, ограждения и освещения.

Закрытый на реконструкцию путепровод Металлистов можно объехать по следующим маршрутам: