Петарда взорвалась в руках школьника в Лепельском районе
В Лепельском районе 14-летний подросток пострадал из-за взрыва петарды в руке.
Несчастный случай произошел вечером 11 декабря в деревне Боровка. Около 20:00 мальчик, проходя по улице, увидел лежащую на дороге петарду, поднял ее с земли, а затем поджег.
Школьник не успел бросить инициированное пиротехническое изделие, и петарда взорвалась в его руке.
С предварительным диагнозом термические ожоги правой кисти подросток был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы, сообщается пресс-службой МЧС.