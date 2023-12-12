Петарда взорвалась в руках школьника в Лепельском районе

Зоя Машэка • 12/12/23 5:47 • Здароўе

В Лепельском районе 14-летний подросток пострадал из-за взрыва петарды в руке.



Несчастный случай произошел вечером 11 декабря в деревне Боровка. Около 20:00 мальчик, проходя по улице, увидел лежащую на дороге петарду, поднял ее с земли, а затем поджег.

Школьник не успел бросить инициированное пиротехническое изделие, и петарда взорвалась в его руке.

С предварительным диагнозом термические ожоги правой кисти подросток был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы, сообщается пресс-службой МЧС.