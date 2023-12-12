“У нашего дома особая энергетика”. Как живут в витебских коммуналках

Таццяна Мацьвеева • 12/12/23 6:23 • Грамадства

В этом выпуске проекта «Дома и люди» побываем в витебских коммуналках. Они сохранились в доме №13 на улице Октябрьской. Зданию — более века, оно под охраной государства. Часть помещений здесь сдают в аренду, а часть находится в собственности жильцов. Мы познакомились с семьей, которая выкупила пол-этажа в коммуналке. Памятник архитектуры впечатляет не только с улицы, но и внутри.

Дом с аркой на бывшей Верхне-Петровской

Раньше эта улица называлась Верхне-Петровской, в честь Петропавловского храма, который находился недалеко. Историческое название она сохраняла целых десять лет после революции, до 1927-го. Но потом большевики «наградили» ее одним из своих излюбленных топонимических штампов — Октябрьская.

Четыре дома на бывшей Верхне-Петровской — №№ 5, 9,12, 13 — относятся к застройке конца XIX — начала ХХ века. Они включены в «Государственный список историко-культурных ценностей Витебска».

Двухэтажный дом №13 — самый приметный на этой улице. Он построен из красного кирпича, на главном фасаде — богатый архитектурный декор.

Здание, предположительно, построили по проекту Вильгельма Неймана, городского архитектора Динабурга (позже город переименовали в Двинск, до революции он входил в Витебскую губернию; сейчас это латвийский Даугавпилс). У витебского дома есть брат-близнец на улице Саулес, 1/3 в Даугавпилсе, там размещается корпус местного университета.

Раньше над крышей дома на Октябрьской, 13 находились фигурные фронтоны. Это видно на снимках времен немецкой оккупации. Фронтоны разрушили уже после войны, во время ремонта.

В доме на Октябрьской, 13 — два подъезда.

В первом подъезде снимают помещения разные фирмы. В частности, там размещаются салон красоты, швейное ателье, строительная организация, детский учебный центр.

А второй подъезд — жилой, в нем находятся коммунальные квартиры. Такое жилье уже редкость, обычно мы привыкли видеть его в фильмах.

На каждом этаже в коммуналке — по семь комнат, по два туалета, а также общие коридор и кухня.

На двери в коммунальные квартиры на первом этаже — восемь звонков: семь — в комнаты, и общий — на этаж.

Лестница в подъезде — с широкими пролетами. На площадках между этажами сохранилась оригинальная шестигранная плитка.

И еще одна особенность дома — арка. Пройдя через нее, попадаешь во двор. На стенах арки сохранились металлические крюки, на которых когда-то держались ворота. Внутри проезда находятся две двери, они ведут в какие-то помещения.

Над аркой находится мастерская известного витебского художника Александра Малея.

У двухэтажной пристройки к зданию — такой же адрес: Октябрьская, 13. Но там находятся не коммуналки, а обычные квартиры. И это арендное жилье.

«В нашем доме высокие потолки — 4,5 метра»

Семье, благодаря которой мы попали в дом, принадлежит большая часть коммуналки: четыре комнаты из семи. Приобретать недвижимость в памятнике архитектуры она начала 10 лет назад.

— Денег на отдельную квартиру не хватало: цены на недвижимость тогда взлетели. К примеру, в этом районе, на улице Димитрова, 8, продавали «однушку» за 23 тысячи долларов. Поэтому мы смотрели комнаты. В среднем за них просили 13-14 тысяч долларов. Мы натолкнулись на объявление: продается комната в доме-памятнике архитектуры в центре города. Помещение требовало ремонта, но предложение нам понравилось. Позже решили купить еще несколько комнат, — рассказывает хозяйка.

У дореволюционного дома — особая энергетика, отмечает собеседница:

— В нашем доме высокие потолки — 4,5 метра. Здесь шикарный вид из окон. Подоконники высокие и широкие. У этих стен совсем другая энергетика. Интересно представлять, как тут жили люди в былые времена. В комнатах с такими потолками вполне могли давать балы. Есть сведения, что до революции в одном из домов на улице Верхне-Петровской находилась студия знаменитой балерины (Речь про Марию Андерсон. В конце ХIХ века она была звездой Императорских театров в Санкт-Петербурге. Однажды в гримерке от огня спиртовой лампы на балерине загорелась одежда. Она получила сильные ожоги, долго лечилась и после этого покинула сцену. После революции артистка переехала в Витебск, где открыла хореографическую студию. В 1920-м вернулась в Петроград. — Прим. автора). Вполне вероятно, что танцевальные классы находились именно в нашем доме.

Женщине нравится и улица, на которой они поселились:

— Для меня это самое красивое место в городе. Это центр: минута — и ты на улице Кирова. Рядом вокзал. При этом у нас тихий, уютный район.

“Жизнь возле одной плиты учит добрососедству”

Жильцы коммуналки встречаются чаще всего на кухне.

— Жизнь возле одной плиты учит добрососедству. Мы стараемся ко всем относиться с пониманием, — отмечает собеседница.

Коммунальная кухня — это большая комната, где стоят плиты, раковины, столы. Жильцы здесь только готовят пищу, а едят в своих комнатах.

— Вообще люди здесь редко пересекаются, — говорит хозяйка. — Кто когда пришел, кто когда ушел, кто ходит по коридору, ничего этого мы не знаем. Если не нарушать общепринятые правила проживания, не стучать громко дверью, не слушать музыку ночью, то никто никого тут не слышит.

В ремонт помещений общего пользования жильцы не вкладываются. А по поводу уборки стараются договариваться. Раньше убирали кухню по графику, теперь — как у кого получается.

Жильцам не нравится, когда в их дом пытаются попасть посторонние:

— Посмотреть на наш дом приходит много туристов. Сейчас у нас дверь с кодовым замком, а раньше посторонние заходили в подъезд, пытались попасть внутрь, в общий коридор. Такие люди удивляли своей бестактностью.

Изменять фасад дома нельзя

С парадной стороны дом симметрично украшают два балкона с красивыми арочными окнами.

Один балкон раньше был накрыт крышей и напоминал «скворечник». Это портило уникальную архитектуру здания. Не так давно коммунальники демонтировали эту конструкцию. И фасад стал красивее.

Жильцы не имеют права изменять внешний вид фасада.

— На каждую комнату мы получили свидетельство, что наш дом включен в «Государственный список историко-культурных ценностей Витебска». Там прописано, что жильцы не могут ничего менять снаружи. К примеру, нельзя менять форму окон, рамы нужно красить под цвет стен из красного кирпича.

Семье нравится жить в дореволюционном доме:

— Мне кажется, в нашем доме происходят чудеса. Зимой у нас на окошках несколько раз появлялся необычный рисунок — в виде Богородицы. Наверное, это неслучайно. В соседнем дворе находится храм святого мученика Лонгина Сотника, недалеко — костел святой Варвары, через Двину — Успенский собор и Воскресенская церковь. По всей округе слышен колокольный звон.

ххх

В Витебске полностью снесли или до неузнаваемости изменили реконструкцией много примечательных зданий. Но дома — как и люди: у каждого своя биография, свой характер, своя судьба. И здания живы, пока жива память о них.

В авторском проекте «Дома и люди» журналиста Татьяны Матвеевой своими воспоминаниями, живыми подробностями о том времени, когда эти постройки являлись неповторимой частичкой витебской истории, делятся их бывшие жители.

Главы 1-15 проекта «Дома и люди» опубликованы здесь.

Главы 16-18 читайте по ссылке.