В Витебске выпало 7 миллиметров осадков за сутки, завтра ожидаются туман и гололед

Сяржук Серабро • 12/12/23 21:29 • Экалогія

За 12 декабря в Витебске в виде снега выпало 7 миллиметров осадков, что составляет немногим более 12% от месячной нормы осадков.



Декабрь пока не отличился такими обильными снегопадами, какие обрушились на Витебщину во второй половине ноября. Всего с начала месяца в областном центре выпало 27 миллиметров осадков — 47,4% от месячной нормы.

В среду, 13 декабря, местами по Витебской области ожидаются туман и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

В Витебске на весь следующий день прогнозируется выпадение снега, высокая вероятность тумана. Температура атмосферного воздуха будет колебаться в районе нуля.