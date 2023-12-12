В Витебске выпало 7 миллиметров осадков за сутки, завтра ожидаются туман и гололед

• 12/12/23 21:29 • Экалогія

За 12 декабря в Витебске в виде снега выпало 7 миллиметров осадков, что составляет немногим более 12% от месячной нормы осадков.
Инспектор ГАИ, маршрутка, маршрутное такси, снегопад, метель. 2013 год. Фото Сергея Серебро

Декабрь пока не отличился такими обильными снегопадами, какие обрушились на Витебщину во второй половине ноября. Всего с начала месяца в областном центре выпало 27 миллиметров осадков — 47,4% от месячной нормы.

В среду, 13 декабря, местами по Витебской области ожидаются туман и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

В Витебске на весь следующий день прогнозируется выпадение снега, высокая вероятность тумана. Температура атмосферного воздуха будет колебаться в районе нуля.

            
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