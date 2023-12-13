Из Витебска в стороне Лучесы видели яркую вспышку. Что это было?

Зоя Машэка • 13/12/23 23:41 • Здарэнні

Вечером 13 декабря пожарные получили сообщение о яркой вспышке и пожаре, наблюдающемся в районе деревни Лятохи на юге от Витебска. Очевидцы также слышали громкий хлопок.



На место предполагаемой чрезвычайной ситуации направили четыре пожарные автоцистерны и штабной автомобили. В ходе разведки спасатели возгорания не обнаружили, но нашали отгоревший электрический провод.

По предварительной информации МЧС, обгорел провод высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ. Подача электроэнергии автоматически переключилась на резервную линию. Отключение потребителей не производилось.

Причина происшествия устанавливается. В настоящее время на месте работает аварийная служба электросетей.

В Минэнерго подтвердили инцидент. По их данным в Витебске на линии электропередачи напряжением 110 кВ «Витебск – Лучеса» произошло короткое замыкание, из-за которого в городе наблюдалась яркая вспышка.

Электроснабжение потребителей не нарушалось — были задействованы резервные линии электропередачи. Участок ЛЭП «Витебск – Лучеса» выведен в ремонт.

Информация о «взрыве на подстанции», распространяемая в интернет, не соответствует действительности, утверждают в министерстве.

Напомним, что в течение двух суток в Витебске выпадал мокрый снег и различных поверхностях образовывался гололед. Не исключена вероятность того, что провода ЛЭП не выдержали нагрузки, которая образовалась из-за их обмерзания.