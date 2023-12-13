Из-за парада Дедов морозов в Витебске перекроют движение в центре города. Узнали, когда и на сколько

ННВ • 13/12/23 12:50 • Падзеі

Вечером в пятницу в центре Витебска перекроют движение транспорта, это связано с праздничным шествием Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей.



Карнавальное шествие в рамках проведения общегородской акции «Зажжем» елку вместе!» запланировано 15 декабря с 17:30 до 18:30. В этот промежуток времени будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Свободы до площади Победы.

В период ограничения движение пассажирского транспорта будет осуществляться по измененным направлениям.

Изменение маршрутов троллейбусов:

№ 1 будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жесткова;

№№ 2, 4, 6, 7, 9, 11, 16 при движении со стороны проспекта Черняховского будут следовать до площади Победы. Разворот будет осуществляться на проспекте Черняховского в районе остановочного пункта «Площадь Победы»;

№ 15 при движении со стороны улицы Гагарина будут следовать по проспекту Людникова, проспекту Фрунзе, улице Терешковой и далее по маршруту;

№ 15 при движении со стороны микрорайона Билево будут следовать по улице Терешковой, проспекту Фрунзе, проспекту Людникова и далее по маршруту;

№ 16 при движении со стороны проспекта Фрунзе будут следовать до Железнодорожного вокзала, осуществлять разворот и далее осуществлять движение по маршруту по проспекту Фрунзе;

Изменения маршрутов автобусов:

№№ 3, 4, 10, 14, 34, 34А, 36, 43, 46 будут следовать по улице Генерала Белобородова, через мост Блохина, по улице Буденного и далее по маршруту;

№№ 6, 11, 12, 15, 15А, 30, 41 будут следовать до площади Победы, по Московскому проспекту, улице Смоленская, проспекту Фрунзе до площади Свободы и далее по маршруту;

№№ 19, 42 будут следовать по Московскому проспекту, улице Смоленская, проспекту Фрунзе до площади Свободы и далее по маршруту;

№ 18, будут следовать по Московскому проспекту, улице Смоленская, проспекту Фрунзе и далее по маршруту.

Возможны отклонения от заявленного расписания движения. Будьте внимательны при планировании поездок, предупреждает «Витебскоблавтотранс».