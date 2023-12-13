Компенсацию в 5000 рублей выплатит «Витебскоблавторанс» пассажирке, у которой рука застряла в дверях автобуса

Зоя Машэка • 13/12/23 18:59 • Здароўе

Жительница Витебска через суд добилась от «Витебскоблавтотранса» компенсации за травмы, полученные во время поездки на автобусе №14.



10 февраля женщина ехала на городском автобусе по улице Чкалова. Когда витеблянка стала выходить на остановке, двери автобуса закрылись, зажав ее левую руку, а водитель начал движение. Через несколько секунд он заметил женщину, остановил автобус, открыл дверь и освободил пассажирку.

В результате витеблянка была травмирована — ей диагностировали неполный разрывасухожилия надкостной мышцы слева в области прикрепления плечевой кости. С 10 февраля по 14 апреля она проходила амбулаторное лечение в учреждении здравоохранения.

По факту этого ДТП сотрудниками ГАИ проводилась проверка, по результатам которой в действиях водителя автобуса установлено нарушение пунктов 9.7 и 180 Правил дорожного движения.

В иске жительница Витебска заявила, что в результате дорожно-транспортного происшествия ей были причинены нравственные и физические страдания, выразившиеся в физической боли; отсутствии уверенности в безопасности при передвижении на общественном транспорте; длительной нетрудоспособности, а также невозможности удовлетворения основных бытовых потребностей; появлении бессонницы, беспокойства и нервозности.

Она просила взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и возмещение понесенных судебных издержек по оплате помощи представителя.

В судебном заседании ответчик исковые требования признал по существу, однако просил уменьшить размер компенсации морального вреда.

В итоге решением суда Первомайского района города Витебска с ответчика в пользу истицы было взыскано 5000 рублей компенсации морального вреда и возмещение расходов по оплате помощи представителя в сумме 600 рублей. Решение суда не обжаловано, не опротестовано, вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.