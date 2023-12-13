Овощи опять выросли в цене на 20%, а вот яйца дорожают на порядок медленнее, чем в соседней России

Сяржук Серабро • 13/12/23 15:03 • Эканоміка

Опубликованы данные об изменении потребительских цен в Витебской области, в лидерах опять овощи.



Рост цен на продовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем составил 1,2%, на непродовольственные товары – 0,4%, на услуги – 0,2%.

При этом цены на отдельные позиции всего за месяц значительно выросли. Так, согласно официальным данным, овощи в октябре подорожали на 20,6%. Эта группа продуктов растет в цене уже четыре месяца подряд.

Что касается куриных яиц, ажиотажный спрос на которые наблюдается в сопредельном государстве, где цены на эту продукцию сельского хозяйства выросли за год на 40,3%, то в Беларуси ситуация намного более стабильная.

Так, к октябрю яйца в Витебской области с начала года подорожали только на 4,4%, а за год рост цен на них составил 7,1%. В октябре по сравнению с сентябрем яйца подорожали на 0,8%.