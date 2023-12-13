Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Витебске

ННВ • 13/12/23 21:35 • Экалогія

За два дня в Витебске в виде снега выпало около четверти месячной нормы осадков.



12 и 13 декабря в областном центре выпадало по 7 миллиметров осадков в стуки. Таким образом всего за 48 часов в городе выпало 14 миллиметров осадков, что составляет 24,6% от месячной нормы для декабря.

Всего с начала месяца в Витебске выпало уже 34 миллиметра осадков, что равняется 59,6% нормы для всего месяца.

Завтра, 14 декабря в Витебской области ожидается сохранение тумана и гололедицы. По юго-востоку возможен сильный снегопад.