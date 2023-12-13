Почти два года семья из Витебска, лишенная родительских прав, не может вернуть детей, хотя давно изменила образ жизни

Сяржук Серабро • 13/12/23 13:26 • Грамадства

Семья из Витебска, лишенная родительских прав, кардинально изменила образ жизни, но не может вернуть детей — суд смущает, что супруги, якобы, спят в различных спальнях и большой долг перед государством за содержание детей.



В редакцию «ННВ» обратилась Марина Лукашенко, в феврале 2022 года женщину и ее супруга Дмитрия лишили родительских прав. Четверо детей оказались сначала под опекой родственников мужа, а затем в детдоме. С тех пор супруги прошли несколько судов, но не могут восстановиться в родительских правах.

Для Марины это уже не первый горький опыт отнятия детей — раньше ее лишили родительских прав в отношении двух детей от первого брака, когда она вынуждена была ездить на заработки в Россию, оставив малышей под присмотром бывшей свекрови.

— В новом браке родился ребёнок. Я не могу сказать, чтобы у нас прям были проблемы с алкоголем: могли выпить как и все обычные люди. Но проблема была в том, что мы с мужем начинали выяснять отношения, и тогда я вызывала милицию, — рассказывает Марина. — Так и забрали первый раз нашего общего ребёнка, это было в 2016 году.

Тогда супружеская чета прошла кодирование против алкоголя и через 4 месяца сына вернули — опека посчитала, что негативная ситуация была устранена.

В 2019 году у семьи Лукашенко родились близнецы, но в 2020 году опять начались злоупотребления алкоголем и выяснение отношений «под градусом». В результате уже троих детей изъяли из семьи, но вернули их в апреле 2021 года, в связи с устранением причин отобрания.

Как говорится в материалах дела Железнодорожного суда города Витебска о лишении супругов родительских прав, с октября 2021 года от субъектов профилактики поступать информация о неблагополучии в этой семье, родители были замечены в употреблении спиртных напитков.

— После последнего скандала в середине ноября 2021 года (мужа тогда «закрыли» на 10 суток), он вышел и поехал сразу в частную клинику закодировался, завёз справку в опеку, на этом всё вроде хорошо, спокойно, встретили с детками новый год, без алкоголя естественно, но в январе уже 2022 года нам поступает звонок из суда, и говорят, что у нас слушание на 1 февраля по лишению родительских прав, мы даже не знали, что на нас подали документы в суд, — описывает происходившее Марина.

В результате обоих супругов лишили родительских прав, к этому времени в семье родился четвертый ребенок — дочка. Апелляцию, в которой Дмитрий и Марина утверждали, что изменили свой образ жизни и могут нормально воспитывать детей, суд во внимание не принял.

— На момент рассмотрения апелляции у нас полгода было всё хорошо, мы обратились к психологу. У нас на суде прокурор спросила — ходим ли мы к психологу? Мы ответили, что нет так как не знали, что можно обратиться за помощью. Вот после суда сразу и пришли в опеку, мол куда нам можно обратиться за помощью к психологу. А там — ой, а что мы вас не направляли? Посмотрели по бумагам — точно, не направляли. Сказали куда идти, мы и пошли без направления, а так — сами. В территориальном центре (ТЦСОН — прим. ред.) нас взяла психолог, и мы до сих пор к ней ходим, скоро будет 2 года. Я считаю, что ругаются все, но надо уметь решать свои проблемы, надо разговаривать с друг другом если возникают недопонимания, а мы так не умели, начинали разговаривать при алкоголе, сейчас умеем, и понимаем, сколько наши дети страдали из-за нас, — говорит Марина.

Потом было несколько судов с попытками восстановить родительские права и вернуть детей. Последний раз слушания проходили в суде Октябрьского района Витебска. Просьба истцов о восстановлении в родительских правах и передаче детей на воспитание поддержали ответчики — представители Детского дома города Витебска и Витебского специализированного дома ребенка, где сейчас живут дети.

Аргументируя это, ответчики указали на регулярные посещения детей, а также на то, что малыши не испытывают неблагоприятного влияния при общении с родителями.

Супруги предоставили кучу справок, в том числе о том, что не состоят на учете у нарколога, что анализы не выявляли употребления ими алкоголя, об отсутствии фактов привлечения к административной ответственности в 2022—2023 годах, об оказании им психологической помощи, об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Кроме того, хорошие характеристики и ходатайства о возвращении детей направили работодатели Марины и Дмитрия —ООО «Марк Формэль» и ЖЭУ-5. Эти документы они предоставили для ознакомления и «ННВ».

Против восстановления супругов в родительских правах выступали государственные органы опеки и попечительства администраций всех трех районов Витебска.

Обосновывали они это тем, что период времени, прошедший с момента лишения родительских прав, является недостаточным для выводов об изменении отношения супругов к вопросу воспитания детей. А возвращение к родителям не будет отвечать интересам детей.

Суд, принимая решение исходил, в том числе из того, что у семьи большая задолженность перед бюджетом по возмещению расходов на содержание детей, кроме того, ссылаясь на акт обследования условий их жизни, проведенного комиссией отдела по образованию администрации Октябрьского района, пришел к выводу, что супруги проживают в различных комнатах.

При этом Марина объясняла комиссии, что кто-нибудь из семьи иногда может спать в другой комнате только для того, чтобы дать выспаться другому, кому нужно рано вставать на работу.

По мнению суда, эти и другие факты не могут свидетельствовать о стабильном и длительном исправлении. Аналогичные выводы о нецелесообразности восстановления истцов в родительских правах сделаны и органами опеки всех районов Витебска.

Исходя из этого и посчитав, что возвращение детей в семью преждевременно, суд отказал Дмитрию и Марине Лукашенко в восстановлении родительских прав.

Супруги с таким решением не согласились и подали апелляцию. По словам Марины, полностью рассчитаться с задолженностью перед бюджетом они просто не в состоянии, хотя из зарплаты на это удерживается 70%. Более того — задолженность постоянно растет.