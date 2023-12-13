Почти два года семья из Витебска, лишенная родительских прав, не может вернуть детей, хотя давно изменила образ жизни
Семья из Витебска, лишенная родительских прав, кардинально изменила образ жизни, но не может вернуть детей — суд смущает, что супруги, якобы, спят в различных спальнях и большой долг перед государством за содержание детей.
В редакцию «ННВ» обратилась Марина Лукашенко, в феврале 2022 года женщину и ее супруга Дмитрия лишили родительских прав. Четверо детей оказались сначала под опекой родственников мужа, а затем в детдоме. С тех пор супруги прошли несколько судов, но не могут восстановиться в родительских правах.
Для Марины это уже не первый горький опыт отнятия детей — раньше ее лишили родительских прав в отношении двух детей от первого брака, когда она вынуждена была ездить на заработки в Россию, оставив малышей под присмотром бывшей свекрови.
— В новом браке родился ребёнок. Я не могу сказать, чтобы у нас прям были проблемы с алкоголем: могли выпить как и все обычные люди. Но проблема была в том, что мы с мужем начинали выяснять отношения, и тогда я вызывала милицию, — рассказывает Марина. — Так и забрали первый раз нашего общего ребёнка, это было в 2016 году.
Тогда супружеская чета прошла кодирование против алкоголя и через 4 месяца сына вернули — опека посчитала, что негативная ситуация была устранена.
В 2019 году у семьи Лукашенко родились близнецы, но в 2020 году опять начались злоупотребления алкоголем и выяснение отношений «под градусом». В результате уже троих детей изъяли из семьи, но вернули их в апреле 2021 года, в связи с устранением причин отобрания.
Как говорится в материалах дела Железнодорожного суда города Витебска о лишении супругов родительских прав, с октября 2021 года от субъектов профилактики поступать информация о неблагополучии в этой семье, родители были замечены в употреблении спиртных напитков.
— После последнего скандала в середине ноября 2021 года (мужа тогда «закрыли» на 10 суток), он вышел и поехал сразу в частную клинику закодировался, завёз справку в опеку, на этом всё вроде хорошо, спокойно, встретили с детками новый год, без алкоголя естественно, но в январе уже 2022 года нам поступает звонок из суда, и говорят, что у нас слушание на 1 февраля по лишению родительских прав, мы даже не знали, что на нас подали документы в суд, — описывает происходившее Марина.
В результате обоих супругов лишили родительских прав, к этому времени в семье родился четвертый ребенок — дочка. Апелляцию, в которой Дмитрий и Марина утверждали, что изменили свой образ жизни и могут нормально воспитывать детей, суд во внимание не принял.
— На момент рассмотрения апелляции у нас полгода было всё хорошо, мы обратились к психологу. У нас на суде прокурор спросила — ходим ли мы к психологу? Мы ответили, что нет так как не знали, что можно обратиться за помощью. Вот после суда сразу и пришли в опеку, мол куда нам можно обратиться за помощью к психологу. А там — ой, а что мы вас не направляли? Посмотрели по бумагам — точно, не направляли. Сказали куда идти, мы и пошли без направления, а так — сами. В территориальном центре (ТЦСОН — прим. ред.) нас взяла психолог, и мы до сих пор к ней ходим, скоро будет 2 года. Я считаю, что ругаются все, но надо уметь решать свои проблемы, надо разговаривать с друг другом если возникают недопонимания, а мы так не умели, начинали разговаривать при алкоголе, сейчас умеем, и понимаем, сколько наши дети страдали из-за нас, — говорит Марина.
Потом было несколько судов с попытками восстановить родительские права и вернуть детей. Последний раз слушания проходили в суде Октябрьского района Витебска. Просьба истцов о восстановлении в родительских правах и передаче детей на воспитание поддержали ответчики — представители Детского дома города Витебска и Витебского специализированного дома ребенка, где сейчас живут дети.
Аргументируя это, ответчики указали на регулярные посещения детей, а также на то, что малыши не испытывают неблагоприятного влияния при общении с родителями.
Супруги предоставили кучу справок, в том числе о том, что не состоят на учете у нарколога, что анализы не выявляли употребления ими алкоголя, об отсутствии фактов привлечения к административной ответственности в 2022—2023 годах, об оказании им психологической помощи, об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Кроме того, хорошие характеристики и ходатайства о возвращении детей направили работодатели Марины и Дмитрия —ООО «Марк Формэль» и ЖЭУ-5. Эти документы они предоставили для ознакомления и «ННВ».
Против восстановления супругов в родительских правах выступали государственные органы опеки и попечительства администраций всех трех районов Витебска.
Обосновывали они это тем, что период времени, прошедший с момента лишения родительских прав, является недостаточным для выводов об изменении отношения супругов к вопросу воспитания детей. А возвращение к родителям не будет отвечать интересам детей.
Суд, принимая решение исходил, в том числе из того, что у семьи большая задолженность перед бюджетом по возмещению расходов на содержание детей, кроме того, ссылаясь на акт обследования условий их жизни, проведенного комиссией отдела по образованию администрации Октябрьского района, пришел к выводу, что супруги проживают в различных комнатах.
При этом Марина объясняла комиссии, что кто-нибудь из семьи иногда может спать в другой комнате только для того, чтобы дать выспаться другому, кому нужно рано вставать на работу.
По мнению суда, эти и другие факты не могут свидетельствовать о стабильном и длительном исправлении. Аналогичные выводы о нецелесообразности восстановления истцов в родительских правах сделаны и органами опеки всех районов Витебска.
Исходя из этого и посчитав, что возвращение детей в семью преждевременно, суд отказал Дмитрию и Марине Лукашенко в восстановлении родительских прав.
Супруги с таким решением не согласились и подали апелляцию. По словам Марины, полностью рассчитаться с задолженностью перед бюджетом они просто не в состоянии, хотя из зарплаты на это удерживается 70%. Более того — задолженность постоянно растет.