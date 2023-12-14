Обрыв и горение на воздушной линии электропередач высокого класса напряжений под Витебском произошел из-за падения дерева
Аварию ЛЭП 110 кВ, которая произошла под Витебском вчера вечером, ликвидировали к сегодняшнему утру.
Примерно в семь часов утра Минэнерго сообщило о завершении ремонтных работ на участке линии электропередачи «Витебск – Лучеса». Персоналом филиала «Витебские электрические сети» были устранены нарушения, вызванные коротким замыканием на ЛЭП. Электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.
Напомним, что вчерашним вечером витебляне на юге от города услышали громкий хлопок и наблюдали яркую вспышку в стороне Лучесы.
На место предполагаемой чрезвычайной ситуации направили четыре пожарные автоцистерны и штабной автомобиль МЧС. В ходе разведки пожарные возгорания не обнаружили, но нашали отгоревший электрический провод.
Согласно выводам энергетиков, на воздушную линию электропередач высокого класса напряжений (110 кВ) упало дерево, не выдержавшее снеговой нагрузки. В результате на линии электропередачи «Витебск – Лучеса» произошло короткое замыкание, из-за которого в Витебске наблюдалась яркая вспышка.
Электроснабжение потребителей не нарушалось — были задействованы резервные линии электропередачи. Участок ЛЭП «Витебск – Лучеса» выведен в ремонт.
Перед аварией в Витебске продолжительное время шел мокрый снег, который налипал на деревья и провода воздушных ЛЭП. К моменту инцидента диаметр отложений мокрого снега колебался от 2 до 4 миллиметров. Наблюдался легкий ветер скоростью 2 метра в секунду.