Стала известна программа новогодних мероприятий в Витебске на пятницу

ННВ • 14/12/23 18:42 • Падзеі

15 декабря в Витебске состоится общегородская акция «Зажжём ёлку вместе!». Узнали расписание.



Как уже предупреждали «ННВ», на время праздничных мероприятий в пятницу в центре Витебска перекроют участок улицы Ленина от площади Свободы до площади Победы.

Шествие сказочных персонажей — Дедов Морозов, Снегурочек и других — начнется от пирамиды в 17:50. К 18:00 колонна должна добраться до главной областной новогодней ёлки на площади Победы и там, сосбственно, и состоится общегородская акция «Зажжём ёлку вместе!» с праздничным концертом, которая будет длиться полтора часа.

Следует иметь ввиду, что улицу Ленина перекроют немного раньше — уже в 17:30. Восстановят движение также еще во время концерта — уже с 18:30 оно будет функционировать в обычном режиме.

Кроме того, в пятницу состоится одной из районных мероприятий. Оно будет проходить на спортивной площадке средней школы №21 имени Героя Советского Союза В.А. Демидова (улица Ильинского, 27). Начало в 16:00.